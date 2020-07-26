مكناس.. الرصاص يُلعلع لتوقيف شقيقين في حالة تخدير

منذ 31 دقيقة
0

هبة بريس-

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن مكناس، زوال اليوم الأحد، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شقيقين من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغان من العمر 24 و35 سنة، كانا في حالة اندفاع وتخدير قوية وعرضا عناصر الشرطة والمواطنين لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيهما الذين أحدثا الفوضى بالشارع العام بحي “سيدي بابا” وعرضا أحد الأشخاص لاعتداء جسدي، كما أنهما واجها عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالحجارة، مما اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، وهو ما مكن من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيهما.

وأضاف البلاغ أنه قد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حريق مهول يأتي على متجر لبيع الأفرشة بطنجة (صور + فيديو)

حريق مهول يأتي على متجر لبيع الأفرشة بطنجة (صور…

منذ ساعتين
Photo of تارودانت : إختفاء رضيعة بالمستشفى الإقليمي والإدارة لم تخرج بتوضيح

تارودانت : إختفاء رضيعة بالمستشفى الإقليمي والإدارة لم تخرج…

منذ 3 ساعات
Photo of دراسة : عدد المنتحرين بالمغرب يفوق ضحايا كورونا

دراسة : عدد المنتحرين بالمغرب يفوق ضحايا كورونا

منذ 7 ساعات
Photo of أم لـ 3 اطفال تنتحر في ظروف غامضة بمدينة أزيلال

أم لـ 3 اطفال تنتحر في ظروف غامضة بمدينة…

منذ 10 ساعات
Photo of ألة حصاد تقتل شابا ضواحي خريبكة

ألة حصاد تقتل شابا ضواحي خريبكة

منذ 11 ساعة
Photo of محاولة انتحار شاب أضرام النار في جسده بمكناس

محاولة انتحار شاب أضرام النار في جسده بمكناس

منذ 21 ساعة
Photo of الحاجب..مصرع إمام مسجد وإصابة جندي في حادثة سير خطيرة

الحاجب..مصرع إمام مسجد وإصابة جندي في حادثة سير خطيرة

منذ 21 ساعة
Photo of مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير نواحي الحسيمة

مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير نواحي الحسيمة

منذ يوم واحد
Photo of العيون.. توقيف شخصين مرتبطين بشبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة

العيون.. توقيف شخصين مرتبطين بشبكة تنشط في تنظيم الهجرة…

منذ يوم واحد
Photo of طنجة .. توقيف شخص نشر مقطع فيديو يعرض فيه سيدة عارية ومكبلة

طنجة .. توقيف شخص نشر مقطع فيديو يعرض فيه…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق