تارودانت : إختفاء رضيعة بالمستشفى الإقليمي والإدارة لم تخرج بتوضيح

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” عن أخبار تتداول بداخل المستشفى الاقليمي بتارودانت ، تفيد اختفاء رضيعة، لأم رزقت بتوأم .

واضافت مصادرنا، أن والد التوأم، والذي يتحدر بجماعة تنزرت شمال مدينة تارودانت، أن إدارة المستشفى أخبرته بوفاة ابنته الثانية دون تمكينه من جثتها أو تسليمه شهادة الوفاة الاربعاء الماضي أثناء وضع زوجته للتوأم ( إناث) .

ولازالت إدارة المستشفى الاقليمي، لم تخرج بأي توضيح والرد على ما يتداول حول الموضوع خصوصا بمواقع التواصل الاجتماعي بالاقليم

وفي غياب اي توضيح رسمي من ادارة المستشفى الاقليمي يطرح السؤال ان كانت الرضيعة اختفت ام توفيت

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