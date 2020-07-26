المناضل الاتحادي محمد الحلوي في ذمة الله

هبة بريس ـ و م ع

انتقل الى عفو الله مساء أمس السبت بالدار البيضاء محمد الحلوي العضو البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .

وكان الفقيد محمد الحلوي المزداد ،بمدينة بفاس، قد تولى قيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في ستينيات القرن الماضي .

وقد عرف عن الراحل ،المحامي والجامعي ، الذي كان من المقربين جدا من القائد الاتحادي الراحل عبد الرحمان اليوسفي ، انه كان من المدافعين عن حقوق الانسان.

وكان الراحل الحلوي قد عين في 6 ابريل 2017 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس عضوا بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

وسيوارى جثمان الراحل ظهر اليوم بمقبرة أهل فاس بالدار البيضاء وذلك في احترام تام للاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بسبب فيروس كورونا.

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