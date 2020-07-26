ألة حصاد تقتل شابا ضواحي خريبكة

منذ 10 دقائق
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هبة بريس ـ خريبكة 

 

علم ان شابا ثلاثينيا لفظ  نفاسه الأخيرة بقسم المستعجلات بالمستشفى الأقليمي بخريبكة، امس السبت، متأثرا بالإصابة التي ألمت به أثناء عملية حصاد الذرة بدوار أولاد جدرة بجماعة الكفاف القروية التابعة لإقليم خريبكة.

وحسب مصادر الجريدة فإن ألة الحصاد بترت يد الضحية الثلاثيني، حيث أغمي عليه نتيجة النزيف الدموي الحاد، مما استدعى نقله على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة.

هذا وقد فتحت عناصر الدرك تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.

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