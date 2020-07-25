تدريبات بحرية مصرية فرنسية في “المتوسط”

هبة بريس- وكالات

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بإشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية، تحيا مصر، مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية “أكونيت”.

وشمل التدريب العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي تركزت على أساليب تنظيم التعاون فى تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية، مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية.

وتضمنت المناورات البحرية بين القوات المصرية والفرنسية أيضا تنفيذ المعارك التصادمية، مع إستخدام طائرات الهل المحمولة بحراً.

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