“حوافز” ربط الوظيفة بالتصويت… بنعبد الله يعتذر!
هبة بريس- الرباط
دفع الجدل الذي رافق مقترح ربط ولوج الوظيفة العمومية بالتصويت في الانتخابات، بأحزاب المعارضة الى سحبه والاعتذار للمغاربة على لسان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله.
بنعبد الله الذي كان حاضرا أمس الجمعة في لقاء عن بعد نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، اعترف واعتذر علنا عن اقتراحات اغراء الشباب بالمشاركة مقابل التوظيف والحصول على التعيينات والغاء ثمن تنبر “لاكارط ناسيونال والباسبور” قائلا بالحرف :” نعتذر ونساو ديك الاقتراحات.”
وينص المقترح المسحوب أن التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج للوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، بالإضافة لاعتباره بنفس الطريقة امتيازا للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية كالسكن الإجتماعي والانعاش الوطني.
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4 تعليقات
اعتادت الاحزاب الوساطة فى توظيف مريديها . وهذا حال الاحزاب النفعية ببلادنا . حال لسان بنعبد الله نطق بما هو عليه الحال وما على الدولة الا البحث فى موضوع توظيف مريدى الاحزاب وسترى العجب .
حزب الشعودة مرؤوس من طرف إنسان انتهازي ومكلخ.
لقد أكلتم الأخضر واليابس. الاحزاب المغربية الفاسدة الفاشلة. لقد جربنا كل الأحزاب السياسية المغربية ولا أرى حزبا يستحق ان اخرج لأعطيه صوتي لسبب واحد لا يستحقون ثقة المواطنين.
بن عبد الله اقيل من منصب وزير السكنى لعدم كفاءتها والان يريد دخول الحكومة من الناقدة واقول له بصفحتي مصوت افضل من غير مطرود