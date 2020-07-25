انتقادات دولية تُرغم اسبانيا على بناء مخيمات لعمّال جني الفراولة

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم السبت، إن مجموعة من الجنود الإسبان أرسلوا لبناء مخيم للمهاجرين العاملين في جني محصول الفراولة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إنه تم إرسال جنود للبحث عن مكان مناسب لبناء مخيم لإيواء المهاجرين ومعظمهم من المغرب.

وأضافت المتحدثة: “تم إرسال فرق لوجيستية من الجيش للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا في مستوطنات المهاجرين التي تعاني من ظروف مضطربة بعد الحرائق”.

وجاء القرار بعد أن وجه مسؤول بالأمم المتحدة انتقادات للسلطات لسماحها للعمال الزراعيين الموسميين بالعيش في ظروف “غير آدمية”.

وكان أوليفيه دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بملف الفقر المدقع وحقوق الإنسان، قد دعا في بيان يوم الجمعة، إلى القيام بإجراء عاجل لتحسين “الظروف المؤسفة” في مستوطنات العمال قبل أن يموت الناس هناك.

واندلعت 3 حرائق في أماكن إقامة المهاجرين المبنية من الصفيح قرب بلدة هيلفا بجنوب غرب إسبانيا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

كما حذر مسؤولو صحة من أن اكتظاظ أماكن إقامة المهاجرين يجعل العمال عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وعلى مدى سنوات كانت مثل هذه المستوطنات القذرة والخطرة التي تفتقر إلى المياه والكهرباء ووسائل الصرف الصحي تستخدم أماكن إيواء للعمال الموسميين الذين يعملون في جني الفواكه في إسبانيا.

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