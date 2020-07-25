طرفاية : الإشادة بأخلاق ” مخزني” سلم ” فقيرا “مبلغا مفقودا كان ينوي به شراء ” الاضحية “

ع اللطيف بركة : هبة بربس

أشاد فايسبوكيون بأخلاق وأمانة المهنة ل ” مخزني ” ضمن عناصر القوات المساعدة التابعة للمخزن الاداري لعمالة طرفاية، الذي عثر صباح أمس الجمعة 25 يوليوز الجاري، على محفظة تظم مبلغ مالي حددته مصادرنا في 2020dh وبطاقة التعريف الوطنية وبعض الوثائق الخاصة وذلك بشارع أحمد حيدار قرب مسجد الرحمة، تخص مواطنا ” فقيرا” كان ينوي بالمبلغ شراء أضحية العيد ومستلزماته.

” المخزني” وفور عثوره على محفظة النقود، قام بتسليمها إلى مسؤوله الإقليمي المباشر، والذي بدوره سلمها إلى عناصر الدرك الملكي لتبدأ عملية البحث على صاحب المحفظة من طرف الدرك الترابي .

ومباشرة بعد العثور على صاحب المحفظة تم استدعائه من طرف الدرك الملكي حيث تم تمكينه من مفقوداته أمام القائد الإقليمي للقوات المساعدة وكذا قائد سرية الدرك بطرفاية حيث تبين أن الرجل كان ينوي شراء الأضحية لابناءه بالمبلغ الذي ضاع منه والذي تم العثور عليه من طرف احد عناصر القوات المساعدة.

وبان ” المخزني” ورؤساءه، على اخلاق عالية أشاد بها جل رواد الفايسبوك، مطالبين من المسؤولين تشجيع من يحافظون على ” الأمانة” وهو السلوك السامي لقوات الامن بمختلف تخصصاتهم، تنم عن حس عالي من المسؤولية في الحفاظ على أمن وسلامة وممتلكات المواطنين.

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