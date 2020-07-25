أردوغان: دافعنا عن حقوق ومصالح أمتنا وبلدنا وأصدقائنا في كل مكان

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إننا “دافعنا عن حقوق ومصالح أمتنا وبلدنا وأصدقائنا في كل مكان بالبر والبحر والجو”، لافتا إلى أنه ليست لدى تركيا أي أطماع في أراضي وثروات أحد.

وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم السبت، خلال مشاركته عبر الفيديو بتدشين مشروع طريق دولي بولاية أماسيا، شمال تركيا إن “رؤيتنا بخصوص تركيا قوية وكبيرة بدأت تتجسد، وتظهر نتائجها الملموسة رويدا رويدا”، مؤكدا أنه “ليست لدينا أي أطماع في أراضي وثروات أحد، كما أننا لا نسمح لأي كان بالمساس بمصالحنا”.

ولفت الرئيس التركي إلى أن من يرفعون أصواتهم اعتراضا على إجراءات تركيا “لا يستطيعون مقارعتها على الأرض، لأنهم يدركون مدى قوتها على كافة الصعد”.

وختم أردوغان قائلا: “لقد خيبنا آمال كل من ينتظرون تعثر تركيا مرة أخرى”.

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