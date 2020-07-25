قلصت عدد المصلين وضخمت “الانتقادات”.. فضيحة “فرانس24” في تغطية أول صلاة في “ايا صوفيا”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

مرة اخرى، آثارت قناة “فرانس24” استياء وسخط عدد من النشطاء بسبب تغطيتها لأول صلاة جمعة أقيمت بمسجد “ايا صوفيا” بتركيا أمس الجمعة.

الصلاة التي عرفت مشاركة الآلاف من المصلين بحضور الرئيس رجب الطيب اردوغان، تعمدت القناة الفرنسية بشكل واضح ومتعمد فيه، التصغير من الحدث، عبر تغطيته بشكل غير مهني وموضوعي.

وقلصت القناة الفرنسية من عدد المصلين الذي حددته في “حوالي الف مصلي” رغم أن العدد الذي نقلته الوكالات الدولية والقنوات التركية أزيد من ذلك بكثير.

كما ركزت القناة على نشر ما سمته بانتقادات عدد من الدول لإقامة الصلاة بايا صوفيا الذي تحول من متحف الى مسجد بقرار رسمي قبل أيام، ملمحه الى تدخل دول من ضمنها قطر لدعوة المسلمين الى المشاركة في الصلاه الاولى

تغطيه القناة الفرنسية “غير المحايدة” تسببت في إثارة سخط عدد من متتبعيها الذين عابوا عليها نقل الحدث التاريخي بشكل غير موضوعي وحقيقي.

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‫2 تعليقات

  1. يجيب مقاطعة هذه القنوت الصهيونية

  2. القافله الاسلامية تسير والكلاب تنبح

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