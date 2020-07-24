الفنان الدوزي يُعلن تاريخ اغنيته الجديدة

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي المتألق “الدوزي”عن تاريخ إصدار أغنيته الجديدة عبر موقعه الرسمي في الانستقرام ؛ كما وعد متتبعيه بعدة مفاجآت.

وشارك الدوزي محبينه عبر صفحته الخاصة في “الإنستقرام”، فيديو كواليس تصوير عمله الجديد مرفوقا بتعليق :” هي هي فنظركم شكون هي ؟” ، مضيفا :” موعدنا يوم الاثنين 27 يوليوز باش نكتاشفو جميع المفاجأة “.

و يعتبر الدوزي من ألمع النجوم الشباب الذين رفعوا راية المغرب في العالم؛ كما يتميز باحترافيته العالية و اتقانه الغناء بعدة لغات منها العربية الفرنسية الإنجليزية الاسبانية والتركية .

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