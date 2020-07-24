كورونا.. الملك محمد السادس يأمر بارسال فرق طبية عسكرية إلى طنجة

منذ ساعتين
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هبة بريس- مكتب طنجة

 

بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا ، وتسجيل تزايد ملحوظ في عدد الحالات الحرجة بمدينة طنجة ، سيتم تخصيص قسم جديد للعناية المركز بمصحة الضمان الاجتماعي بالمدينة، بغية التخفيف من الضغط الذي يشهده مستشفى محمد السادس.

العقيد سعيد المراني، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة والاختصاصي في علم الفيروسات والأوبئة والسلامة البيولوجية، أكد أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أرسلت فرق طبية عسكرية إلى مدينة طنجة لمساندة الفرق الطبية المدنية خلال هذه المرحلة الثانية من الوباء، مبرزا أن مهمة الفرق الطبية العسكرية المختصة في الإنعاش تتمثل في “التكفل بالحالات الحرجة، ومواكبة الفرق الطبية المدنية”.

وكشف العقيد المراني أن الطاقة الاستيعابية لمصلحة الإنعاش بمصحة الضمان الاجتماعي ارتفعت من 3 أسرة إلى 20 سريرا بفضل جهود مختلف المتدخلين، مبرزا أنه تم “وضع استراتيجية موحدة ومتجانسة لمحاربة الفيروس، من أهم أهدافها خفض عدد الحالات الحرجة وتقليص عدد الوفيات إلى الصفر”.

جدير بالذكر أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المسجلة بمدينة طنجة الى حديد الساعة السادسة مساء من يومه الجمعة 24 يوليوز. بلغت 199 حالة مؤكد ، كما تم تسجيل 5 وفيات و155 حالة شفاء جديدة.

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تعليق واحد

  1. الأوضاع تتفاقم في طنجة الله يشافي الجميع

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