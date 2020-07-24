بعد تحويله لمسجد.. إقامة أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بعد 86 سنة

هبة بريس – وكالات

تقام اليوم في مسجد آيا صوفيا” في مدينة إسطنبول أول صلاة جمعة منذ 86 عاما.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس زيارة تفقدية للمسجد للمرة الثانية خلال 4 أيام.

وصرح والي إسطنبول علي يرليقايا بأن الاستعدادات لإقامة أول صلاة جمعة في أيا صوفيا اليوم جارية على قدم وساق، مضيفا -في تصريح صحفي- أن الجامع المذكور يعد أحد أروع المزارات الدينية في العالم.

وتابع أنه في إطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا، حددت 5 أماكن مفتوحة لاستقبال المشاركين: اثنان للنساء و3 للرجال، حيث سيكون بإمكان الرجال الصلاة في باحة آيا صوفيا، وساحة السلطان أحمد، وعلى امتداد شارع الباسيليكا، في حين خصصت حديقة محمد عاكف والمنطقة المجاورة لضريح السلطان أحمد للنساء.

وأضاف يرليقايا أن دخول الضيوف والمشاركين للمناطق سابقة الذكر، التي سيتم أداء صلاة الجمعة فيها- يبدأ اعتبارًا من الساعة 10 صباح الجمعة، داعيا المشاركين إلى إحضار كماماتهم، وسجادات الصلاة، والتحلي بالصبر والإيثار.

وكان حساب المسجد على تويتر نشر أول تغريدة له، وهي عبارة عن لفظ البسملة باللغة العربية “بسم الله الرحمن الرحيم”، في إشارة إلى افتتاح المسجد للعبادة، اعتبارا من صلاة الجمعة اليوم.

وآيا صوفيا صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

تدابير وقائية

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