هبة بريس – وكالات

أعلن مكتب الرئاسة في تنزانيا، اليوم الجمعة، عن وفاة الرئيس التنزاني الأسبق بنيامين مكابا.

وقال الرئيس جون ماغوفولي في بيان، إن مكابا الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 1995 و2005، قد توفي في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وأفاد ماغوفولي بأن الرئيس الثالث للدولة الواقعة في شرق إفريقيا والذي قاد عدة جهود وساطة سلام إقليمية في منصبه، توفي أثناء تلقي العلاج في مستشفى دار السلام.

وترأس الرئيس الراحل “معهد القيادة الإفريقية من أجل التنمية المستديمة” المعروف باسم “معهد يونغوزي” أي “القيادة” باللغة السواحلية.

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