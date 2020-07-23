كورونا ..برلمانية تُراسل الداخلية حول إعادة النظر في تصنيف مدينة العرائش

هبة بريس ـ الرباط

وجهت زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤال كتابي إلى وزارتي الداخلية والصحة حول إعادة النظر في تصنيف مدينة العرائش بمنطقة التخفيف رقم 2.

وأوضحت زهور أنه على إثر البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 9 يونيو 2020، تقرر تصنيف عمالات وأقاليم المملكة إلى منطقتين، 1 و2، وكان من نتائجه ترتيب إقليم العرائش في منطقة التخفيف رقم 2، وهو التصنيف الذي بقي معمولا به إلى حدود اليوم.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن المدينة تعرف تسجيل حالات إصابة قليلة بفيروس كورونا المستجد، وأن الوضعية الوبائية بها مستقرة، الأمر الذي يستدعي معه إعادة النظر في تصنيف مدينة العرائش بمنطقة للتخفيف رقم 1، مما سينعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة وأسكنتها على السواء.

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