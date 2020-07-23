فلوريدا الأمريكية تُسجل زيادة قياسية للوفيات بكورونا

هبة بريس ـ وكالات

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الخميس، أكبر ارتفاع للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي حيث تم رصد 173 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة في فلوريدا بارتفاع حصيلة الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 173 حالة لتصل إلى مستوى 5632 بينها 5518 تم رصدها بين مقيمين و114 بين قادمين.

وأضافت الوزارة أن العدد العام للإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع في الولاية بواقع 10249 حالة، ليصل إلى نقطة 389868.

وتشهد ولاية فلوريدا ثالث أكبر تفش لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وتسبقها ولايتا كاليفورنيا ونيويورك.

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