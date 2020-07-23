أحزاب المعارضة تقترح إلغاء “تنبر البطاقة والباسبور” لتشجيع الشباب على التصويت

هبة بريس ـ الرباط

خرجت أحزاب المعارضة،”التقدم والاشتراكية” و”الاستقلال” والأصالة والمعاصرة” بمذكرة مشتركة يومه الأربعاء بشأن “الإصلاحات السياسية والانتخابية” .

ودعت ذات الأحزاب الشباب إلى تقوية تمثيلية الشباب في الانتخابات الجماعية بمختلف الآليات كاعتماد لائحة للشباب مثلا وإحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء.

وأكدت هذه الأحزاب على ضرورة تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات وذلك عن طريق :

ـ القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية.

ـ إعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية؛وإعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري”.

و طالب الاستقلال وال PPS بتوحيد العتبة الانتخابیة والمالیة في 3 في المائة وھو ما یعني حسب المذكرة “أن اللوائح الانتخابیة التي تشارك في توزیع الأصوات في جمیع الانتخابات الجماعیة والجھویة والتشریعیة وانتخابات مجالس العمالات والأقالیم والغرف المھنیة ھي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبیعة الدائرة الانتخابیة المعنیة فيما اقترح حزب” الأصالة والمعاصرة “حذف العتبة الانتخابية “

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