أحزاب المعارضة تقترح إلغاء “تنبر البطاقة والباسبور” لتشجيع الشباب على التصويت
هبة بريس ـ الرباط
خرجت أحزاب المعارضة،”التقدم والاشتراكية” و”الاستقلال” والأصالة والمعاصرة” بمذكرة مشتركة يومه الأربعاء بشأن “الإصلاحات السياسية والانتخابية” .
ودعت ذات الأحزاب الشباب إلى تقوية تمثيلية الشباب في الانتخابات الجماعية بمختلف الآليات كاعتماد لائحة للشباب مثلا وإحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء.
وأكدت هذه الأحزاب على ضرورة تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات وذلك عن طريق :
ـ القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية.
ـ إعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية؛وإعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري”.
و طالب الاستقلال وال PPS بتوحيد العتبة الانتخابیة والمالیة في 3 في المائة وھو ما یعني حسب المذكرة “أن اللوائح الانتخابیة التي تشارك في توزیع الأصوات في جمیع الانتخابات الجماعیة والجھویة والتشریعیة وانتخابات مجالس العمالات والأقالیم والغرف المھنیة ھي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبیعة الدائرة الانتخابیة المعنیة فيما اقترح حزب” الأصالة والمعاصرة “حذف العتبة الانتخابية “
12 تعليقات
الكل يرمى بفشله على الدولة والدولة من فشلهم براء . لماذا لاتقترحون الغاء دعم الدولة للاحزاب التى تستنزف مالية الدولة بالملايير كل سنة خاصة وان شبابنا اولى بهذه الملايير من خلال فتح باب التوظيف العمومى فى وجه حاملى الشهادات العليا المعطلين منهم الدكاترة ومنهم المهندسون ومنهم المجازون ومنهم خريجوا المعاهد العليا التقنية الى غير ذلك من المنبوذين من ابناء الشعب المؤهل علميا . التشطيب على هذه الاحزاب المتهالكة واجب وطنى وبناء اخرى شبابية اجدر بالوجود واولى . الوجوه التى صدات بفعل عوامل التعرية علىها ان ترحل وتحل محلها وجوه شبابية معطاء . والسلام على من اتبع الهدى .
تبارك الله هذه احزاب تكرس الريع والرشوة بالعلالي. الا يعتبر هذا خرقا لمبدأ المساوات و.. و..
الاصلاح الى بغيتو انصوتو
الغاء الاقترتع باللائحة
الغاء دعم الاحزاب
الغاء امتيازات الوزراء و البرلمانيين
منع الاميين من الترشيح
فرض الاجازة على كل مترشح
يجب على الأحزاب أن تعمل كل ما في وسعها , أن تقول للشباب أنه , في بلد ديمقراطي’ , الطريقة الوحيدة للتعيين “الرؤساء ” هي الٌإقتراع و لمنع ” شخص ” من الفوز هو التصويت على شخص غيره وليس العزوف…لأن العزوف سيعيد هؤلاء الذين تشتكون منهم….أكثر من 30 حزبا….هل جربوا كلهم ؟ عار , في بلد 40 مليونا…..يسيره 1,5 مليون…
و الشعب يريد أيضا إلغاء الساعة العثمانية و اعتماد توقيت غرينتش طيلة السنة.
في الوقت الذي ينتظر فيه الشباب تكاثف الجهود بين مختلف القوى الحية في المجتمع المغربي من أجل البحث عن الحلول لمشكل البطالة الذي أصبح يتهدد شريحة عريضة من الشباب المغربي، والذي زاد استفحاله مع جائحة كوفيد-19، تطالعنا هذه الأحزاب بهذه المطالب التي أقل ما يقال عنها أنها استهزاء بحلم وطموح الشباب المغربي.
فهذه الفئة لا يهمها مستقبل الشباب المغربي، ولكن تهمها أصوات الشباب المغربي، والنتائج الانتخابية، و عدد المقاعد البرلمانية والوزارية… لك الله يا وطني
او لاش ديك باسبور زعما كيطمعو الشباب برا وعارفين كلشي اشنو فراسهم او مكيبغيوش اتحملو المسولية ديالهم كيبغيو غا الاسوات
نطالب من الدولـة إلغـاء دعـم الأحزاب السياسية من متالية الدولة ، وعـلى المرشحين أن يقـدموا ترشيحهم للجماعات المحلية والبرلمان وغرفة المستشارين للعمـل تطـوعـا بدون أجــرة ولا تقـاعـد ، إذا ارادوا أن يخـدموا وطنــهم دون التهافت والتكألب على المناصب و مـالية الشعب والدولة ، فهـذه هـي الدولـة المتقدمـة و الراقيـتة …. لـذا لابد من مـراجعـة الدستور القوانين الانتخابية قبـل الخوض في الانتخابات التشریعیة وانتخابات مجالس العمالات والأقالیم والغرف المھنیة
يبقى مجرد اقتراح … الله يشافي لجراح !!!!!!
واش حنا مسوليين لشي نتخابات ناس كتموت وجوه القسدير معندهومش علاش حشمو مرتزقة الامرات
من الاحسن عدم التصويت, والشباب لا يتق في الاحزاب والنواب, بل لا يتق الا في جلالة الملك, ما عندنا ما نديروا بالتصويت, التنبر ديال البيرمي نساوه هم البطاقة المهنية,,,,
الاحزاب الكرطونية تدعي المستحيل الشباب يطالب فقط اذا ارادوا المشاركة في التصويت ان يكون المقترح كما يلي – الغاء تقاعد البرلمانيين و الوزراء و تخفيض اجور و مستحقاتهم و محاكمة المفشدين و محاربة الفساد