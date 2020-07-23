تقرير ” أسود ” على طاولة وزير الصحة بسبب انتشار كورونا ب ” طنجة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضع أطباء مختصين في مجال الصحة العامة، تقرير ” أسود” على طاولة وزير الصحة أيت الطالب، يكشف الاسباب الحقيقية في انتشار وباء كورونا بجهة طنجة الحسيمة.

التقرير نفسه الذي تم توجيهه الى عدد من المؤسسات التي تعنى بالحالة الوبائية بجهة الشمال، أشار كذلك الى وضعية الاطر الصحية في مواجهة الوباء، بعد إصابة حوالي 50 طبيبا بفيروس كوفيد 19 بمدينة طنجة لوحدها.

ومن ضمن ما أشار له التقرير هو وجود إختلالات شابت قطاع الصحة بالمدينة، وكذلك تهاون المسؤولين بالقطاع مع بداية رفع الحجر الصحي وبداية التراخي مع التعامل مع الوباء، الى جانب عدم التجاوب الفعلي مع مطالب المهنيين لمواجهة الجائحة، كما كشف التقرير ذاته أن تدبير القطاع تم بطريقة فردية واحادية بعد تهميش اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين.

كما أن نصيب تدبير الوزير أيت الطالب للجائحة بعاصمة الشمال، سجل التقرير عدم تفاعل الوزارة بتوفير الموارد البشرية ومعالحة النقص الحاد في الأطر الصحية.

كما أوصى التقرير بضرورة فتح أقسام إنعاش واستعمال كافة الطاقة الاستيعابية لمستشفى محمد السادس والذي لازال معطلة أقسامه، وفتح اقسام انعاش بمستشفى الضمان الاجتماعي وانخراط القطاع الخاص في العملية.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2