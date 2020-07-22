أشتوكة : اعمال ” بلطجة” تطبع أشغال دورة مجلس ” سيدي بيبي” لإسكات المعارضة

منذ 11 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

شهدت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الترابي ” سيدي بيبي” إقليم أشتوكة أيت باها، بعد زوال اليوم الاربعاء 22 يوليوز الجاري، والذي احتضنها مقر دار الشباب و حضرها بالاضافة الى المستشارين الجماعين كل من المنذوب الاقليمي للصحة وممثل الوكالة الحضرية اكادير و ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومديرة مركز التأهيل الفلاحي بسيدي بيبي .

 

وبعد مناقشة مشاكل الصحة بالجماعة ، طالبت المعارضة بتقارير اللجن الدائمة وفي مقدمتها اللجنة المتعلقة بالصحة والرياضة وعزى ضعف مردودية المجلس التنموية والترافعية والاقتراحية الى ضعف اللجن الدائمة التي اكدت في تدخلها انها فاقدة للشرعية القانونية بنص القانون التنظيمي 113.14 .

 

وأمام تصعيد مستوى النقاش التجأت الاغلبية الى إعمال أسلوب” البلطجة” بداعي ان مستشارا جماعيا منتميا للمعارضة نقل تدخلاته وتدخلات فريقه عبر تقنية المباشر على الفايسبوك الشيء الذي بعثر وعرى اوراق الاغلبية ولم تجد سوى اسلوب التهديد و توجيه قنينات الماء للمستشار المعارض .

 

وتجدر الاشارة الى أن دورة المجلس الجماعي لسيدي بيبي بحسب من تتبعوا أشغالها أنها شهدت التصويت دون المناقشة في خرق للقوانين المنظمة لأشغال الدورات، الى جانب عدم الامتثال للدورية الوزارية الاخيرة للداخلية المتعلقة بالترشيد الامثل للنفقات تماشيا مع تداعيات جائحة كوفيد 19، اذ عمدت الاغلبية الى توزيع الدعم المالي على الجمعيات الموالية لها، وهو ما يعد بحسب فريق المعارضة ، دعاية انتخابية سابقة لاوانها .

 

الأحداث التي لجأ اليها اعضاء الاغلبية المسيرة للمجلس الترابي ل ” سيدي بيبي” فوت نقاش ملف جد هام يتعلق بمشاكل التعمير ومشروع اعادة الهيكلة .

 

الواقعة دفعت الى الاستعانة بدورية لرجال الدرك امام قاعة دار الشباب بعد انتهاء الدورة  من أجل تأمين خروج مستشاري المعارضة .
وكان المكتب المسير للمجلس الجماعي ل ” سيدي بيبي” ان تفجرت بداخله عدة ملفات متعلقة بخروقات تعميرية وصل بعضها الى القضاء، في انتظار أن تفتح مصالح مفتشية وزارة الداخلية تحقيقا شاملا حول الملف الذي سيعصف بعدة رؤوس.

 

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