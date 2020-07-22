وزارة الصحة تكشف التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة

هبة بريس ـ الرباط

كشفت وزارة الصحة ان الحالات النشطة توجد اساسا بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (679 حالة)، وجهة فاس-مكناس (472 حالة)، وجهة الدار البيضاء-سطات (383 حالة)، في حين تتوزع عدد الحالات الأخرى على باقي الجهات.

و تتوزع الحالات الحرجة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (8 حالات)، الدار البيضاء-سطات (12 حالات)، مراكش-آسفي (9 حالة)، فاس-مكناس (3 حالات)، الرباط-سلا-القنيطرة (حالة واحدة).

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة حسب الجهات، فقد تم تسجيل 66 إصابة سجلت بجهة الدار البيضاء-سطات (61 بالدار البيضاء الكبرى، 3 بمديونة، 2 بالنواصر)، و50 إصابة بجهة فاس-مكناس (31 بفاس، 12 بمكناس، 3 بمولاي يعقوب، حالة واحدة بتاونات، حالة واحدة بصفرو، حالة واحدة بالحاجب، حالة واحدة بإفران)، و44 إصابة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (27 بطنجة، 9 بتطوان، 8 بالعرائش)، و39 إصابة بجهة مراكش-آسفي (19 بمراكش، 2 بمراكش، 4 بقلعة السراغنة، 7 بالرحامنة، 6 بالحوز، 3 بآسفي)، و7 إصابات بالجهة الشرقية (4 بوجدة، 2 بالناظور، حالة واحدة ببركان)، و4 إصابات بجهة درعة-تافيلالت (3 بتنغير، حالة واحدة بورزازات)، و5 إصابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (كلها بتمارة)، و3 إصابات بجهة الداخلة- وادي الذهب (بالداخلة)، وإصابتان بجهة العيون-الساقية الحمراء (بالعيون)، فيما لم تسجل جهات بني ملال- خنيفرة، وكلميم-واد نون، وسوس-ماسة أي حالة جديدة.

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