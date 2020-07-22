نتيجة فحص كورونا الثالث للرئيس البرازيلي إيجابية

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أظهرت نتائج المسحة الثالثة التي أجراها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، نتائج إيجابية، مما يعني أنه لم يشف بعد من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس البرازيلي في 7 يوليو إصابته بفيروس كورونا، وأجرى حتى الآن 3 مسحات أظهرت جميعها نتائج إيجابية.

وبحسب بيان رسمي، فقد أجرى بولسونارو الاختبار أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن الرئيس ما زال في حالة جيدة يرافقه فريق الرئاسة الطبي.

وكان بولسونارو أمل أمس الثلاثاء في الحصول على نتيجة سلبية بعد أسبوعين من المرض.

وتعد البرازيل إحدى الدول الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا.

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