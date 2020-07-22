وزان… مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب حافلة للمسافرين

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

شهدت الطريق الوطنية رقم 13 بجماعة عين بيضا اقليم وزان، صباخ يومه الأربعاء حادث سير خطير أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين بجروح واصابات متفاوتة الخطورة.

الحادث، وفق مصدر محلي، وقع نتيجة انقلاب حافلة للمسافرين انطلقت من مدينة فاس في اتجاه مدينة تطوان، لافتا الى أن السبب قد يعود الى فقدان السائق التحكم فيها.

هذا وأسفر الحادث، عن وفاة شخص واصابة حوالي 20 اخرين من الركاب بجروح ومتفاوتة الخطورة نقلوا على اثرها صوب المستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي لتلقي العلاجات اللازمة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت الى عين المكان عناصر السلطات المحلية والدرك الملكي، لنقل المصابين لتقلي العلاج، كما فتح تحقيق للكشف عن أسباب الحادث .

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