انتخابات 2021″.. ” البيجيدي “يقترح توسيع نمط الاقتراع باللائحة واعتماد عتبة 6 بالمائة

هبة بريس ـ الرباط

اقترح حزب العدالة والتنمية، في مذكرته حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، توسيع نمط الاقتراع باللائحة وفق أكبر بقية، مع تعميم نظام الاقتراع باللائحة على الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20000 نسمة.

وأوضح الحزب في مذكرة له ، أن من شأن تعميم نمط الاقتراع باللائحة أن يسهم في تعزيز دور ومكانة الأحزاب السياسية، ودعم التنافس بين البرامج والهيئات السياسية، بدل التنافس بين الأشخاص.

وسجل حزب البيجيدي ، أن تجربة الانتخابات التشريعية والجماعية منذ 2002، أكدت أن ساكنة الوسط القروي قد استأنست بهذا النظام، بل إن حجم المشاركة في القرى هو أعلى منه في المدن.

وبخصوص العتبة الانتخابية، اقترح حزب العدالة والتنمية، اعتماد عتبة 6 % في الدوائر المحلية التشريعية، والانتخابات الجهوية والجماعية، والاحتفاظ بعتبة 3 % بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية، وذلك من أجل تعزيز ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية.

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