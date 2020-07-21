الجمارك تجري عملية تنقيلات واسعة في صفوف أطرها
ع اللطيف بركة : هبة بريس
علمت “هبة بريس” من مصادرها أن حملة تنقيلات واسعة شملت عناصر الجمارك العاملة بجل موانئ ومطارات المملكة، إذ بلغ عدد الذين شملتهم اللائحة أزيد من 45 موظفا تم توزيعهم على مختلف المعابر الحدودية بالشمال والوسط والجنوب وشرق المملكة.
وتأتي هذه الحملة السابقة من نوعها في إطار الإستراتيجية الجديدة التي تنهجها الإدارة العامة للجمارك منذ تعيين “نبيل لخضر” مديرا عاما عليها.
ذات المصادر اكدت ان تلك التنقيلات ليست ذات طابع تأذيبي أو عقابي،وإنما تدخل في سياق إعادة الإنتشار ومراعاة بعض الحالات الإنسانية والإجتماعية لرجال الجمارك.
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4 تعليقات
ليس هناك حالات إنسانية أو إجتماعية. تنقيلات تستهدف تشتيت أسر و خلق مشاكل إجتماعية و إنسانية للجمركين ومن قال بأنها إجتماعية فأعلم بأنها للتسويق الاعلامي و للهروب من النقد و ذلك غير صحيح بالمرة.
قرارات تعسفية تساهيم في خراب بيوت الموظف البسيط الله ياخد الحق
لم أرى في حياتي أفسد من جمارك المغرب خصوصا معبري طنجة المتوسط وبني أنصار بالناظور والله اطلبو الرشوة والقهوة بالعلاني أن رفضت كيحطولك الباكاج كلو فالارض باش اسخسخوك تعطيه قهوة بصيف عليك أمام اعين رؤسائه انا مرة اشتكيت ماشافش في المسؤول حتى المشوقة بطنجة المتوسط لعنة الله على كل فاسد كروس الحرام
لي ترفح خاصو اخوي بلاستو لواحد اخر باش ادير الصرف