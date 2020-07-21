الجمارك تجري عملية تنقيلات واسعة في صفوف أطرها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها أن حملة تنقيلات واسعة شملت عناصر الجمارك العاملة بجل موانئ ومطارات المملكة، إذ بلغ عدد الذين شملتهم اللائحة أزيد من 45 موظفا تم توزيعهم على مختلف المعابر الحدودية بالشمال والوسط والجنوب وشرق المملكة.

وتأتي هذه الحملة السابقة من نوعها في إطار الإستراتيجية الجديدة التي تنهجها الإدارة العامة للجمارك منذ تعيين “نبيل لخضر” مديرا عاما عليها.

ذات المصادر اكدت ان تلك التنقيلات ليست ذات طابع تأذيبي أو عقابي،وإنما تدخل في سياق إعادة الإنتشار ومراعاة بعض الحالات الإنسانية والإجتماعية لرجال الجمارك.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0