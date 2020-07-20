شاطئ سيدي رحال يواصل حصد الضحايا.. إنقاذ شخصين وغرق طفل وسط صدمة المصطافين

منذ 26 ثانية
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هبة بريس – الدار البيضاء

لا يكاد يمر يوم من أيام فصل الصيف المشمسة حتى تهز فاجعة غرق أحد ما سكون رواد و مصطافي شاطئ سيدي رحال و الذي أصبح وجهة لعدد كبير من سكان جهة الدار البيضاء سطات و الوافدين عليها.

هذا الشاطئ الذي ينتمي إداريا لإقليم برشيد و لا يبعد عن العاصمة الاقتصادية سوى بكيلومترات قليلة، شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا مضطردا في حالات الغرق رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها عناصر التدخل و السباحين المنقذين.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصدر مطلع أن شاطئ سيدي رحال شهد زوال أمس الأحد ثلاث حالات غرق تم إنقاذ اثنين منهما بينما الحالة الثالثة فارقت الحياة وسط صدمة كبيرة للمصطافين.

و يتعلق الأمر بشاب و شقيقته تم إنقاذهما من وسط البحر، بينما شقيق أصغر لهما و هو طفل يبلغ بالكاد سنته الثالثة عشر فارق الحياة ، حيث لم تنفع جهود السباحين المنقذين التابعين لجهاز الوقاية المدنية في إنقاذه ليتم انتشاله جثة هامدة.

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