عبر حسابه ب”تويتر”.. العثماني يروج للسياحة الإسبانية

منذ 8 ساعات
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هبة بريس – الرباط

تغريدة غريبة، تلك التي نشرها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على حسابه بموقع “تويتر” للترويج للسياحة الإسبانية.

رئيس الحكومة، الذي وجه قبل أيام نداءات للمغاربة لتشجيع السياحة الداخلية، أقدم أمس الأحد على نشر صورة لأحد المعالم بدولة اسبانيا على حسابه ب”تويتر” أرفقها بعبارة لدعوة السياح الى ويارة الجارة الشمالية.

تغريدة العثماني، أثارت استغراب عدد من النشطاء، الذين اعتبروها تتناقض الحملات التي أطلقتها فعاليات لتشجيع السياحة المغربية بعد الضرر الاقتصادي الكبير الذي لحقها بسبب جائحة كورونا.

واعتبر النشطاء، أن العثماني أساء الى بلده والى القطاع ككل بعد تجاهله لمعاناته السياحة المغربية واقدامه على تشجيع نظيرتها الإسبانية التي بدأت في التعافي.

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‫5 تعليقات

  2. كيفش غادي تدير الثقة في مثل هاذ المسؤولين
    الله ارحم وطني العزيز

  4. اكفس رءيس حكومة مند الاستقلال الله افكنا منو

  5. قال ليك البارح ممنوع السفر عيدو فديوركم وفنفس الوقت رفع الطاقة الاستعابية ديال حافلات النقل ل75٪ وديال الاوطيلات ل 100٪ وفهم تسطا

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