عناد بين سائقي ثلاث سيارات ينتهي بحادث بإنزكان ( الصورة)

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصيب شخصين بينهما فتاة بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم على وجه السرعة الى المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعد حادث إنقلاب سيارتهما مساء اليوم الأحد 19 يوليوز الجاري، على مستوى الطريق السريع الرابط بين أكادير وتارودانت في النفود الترابي لعمالة انزكان أيت ملول.

وكشف شهود عيان للجريدة، أن سبب الحادث الذي خلف جرحى ، كان عنادا بين سائفي ثلاث سيارات، انتهى بإنقلاب السيارة التي تقل فتاة عشرينية و التي يرجح ان يكون التنافس حولها من قاد الى الحادث .

وقد إختفت السيارتين في وجهة غير معلومة، بينما فتحت مصالح الدرك الملكي التابع لسرية انزكان ، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث .

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