محلل سياسي : الخيارات ليست كبيرة أمام الناخب المغربي

منذ 32 دقيقة
0

هبة بريس ـ الرباط

تستعد الأحزاب المغربية للخروج من فترة الجمود التي دخلتها مباشرة بعد الانتخابات الاخيرة ، إذ ينتظر أن يشرع الجميع في التجهيز للاقتراع بينما يسود الترقب والغموض إلى غاية ظهور نتائج الانتخابات المقبلة، لمعرفة الحزب الذي سيتصدّر الانتخابات التشريعية ويمكنه بالتالي تولي رئاسة الحكومة، وعلى أساس ذلك ستتشكل التحالفات.

الأكاديمي محمد بودن قال  إنه من “الواضح حتى الآن أن الخيارات ليست كبيرة أمام الناخب المغربي”.

وأضاف ان  “الناخب مضطر للاختيار بين التيارات الموجودة، في ظل التخوف من خيار العزوف، للتعبير عن عدم الاقتناع بالتيارات الموجودة”.

ويرى أن “الوضع الحالي ليس كافيا للتأكد من شكل المشهد المقبل، إلا أن هناك بعض السيناريوهات، أولها أن يحافظ حزب العدالة والتنمية على كتلته النيابية في الطليعة، والثاني يتعلق بحزب التجمع الوطني للأحرار”.

وأشار إلى أن “هناك أحزاب معارضة مختلفة، وأن السيناريو الثالث يتمثل في إمكانية صعود حزب الأصالة والمعاصرة، وكذلك حزب الاستقلال”.

وشدد بودن على أن “استطلاعات الرأي غير متوفرة في الوقت الراهن لمعرفة توجهات الشارع، وأنها لا تتوفر في المغرب حيث يرى أنها يمكن أن تؤثر على توجهات الناخب”.

وبحسب رؤيته فـَ “التحالفات الانتخابية لا تصمد لفترة طويلة، خاصة أن جميع الأحزاب تبحث عن آليات الحصول على أكبر نسبة قبل الانتخابات بشكل مباشر” ـ يقول الاخير لسبونتيك

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “اللجوء لمحسنين لتوفير معدات قياس الحرارة والتعقيم بالمساجد” .. الأوقاف تنفي

“اللجوء لمحسنين لتوفير معدات قياس الحرارة والتعقيم بالمساجد” ..…

منذ 5 أيام
Photo of الشرقاوي : واش “الوزراء والبرلمانيين” سجلوا خادماتهم المنزلية في “CNSS “

الشرقاوي : واش “الوزراء والبرلمانيين” سجلوا خادماتهم المنزلية في…

منذ أسبوع واحد
Photo of الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تتعزز بفعاليات جديدة

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تتعزز بفعاليات جديدة

منذ أسبوع واحد
Photo of اتلاف أزيد من 14 طنا من مخدر الشيرا بضواحي الداخلة

اتلاف أزيد من 14 طنا من مخدر الشيرا بضواحي…

منذ أسبوعين
Photo of الرئيس الجزائري: ليس لدينا مشكل مع المغاربة ونرحب بأي مبادرة تُطلقها الرباط

الرئيس الجزائري: ليس لدينا مشكل مع المغاربة ونرحب بأي…

منذ أسبوعين
Photo of أصدقاء المغرب في تاراغونا يشيدون بمبادرات التضامن لجلالة الملك تجاه البلدان الإفريقية الصديقة

أصدقاء المغرب في تاراغونا يشيدون بمبادرات التضامن لجلالة الملك…

منذ أسبوعين
Photo of بنحمزة : ميدي 1 غارقة في قرارات مرتجلة لإخفاء كوارث التسيير

بنحمزة : ميدي 1 غارقة في قرارات مرتجلة لإخفاء…

منذ أسبوعين
Photo of 144 وفاة بسبب “كورونا” خلال 24 ساعة بإيران

144 وفاة بسبب “كورونا” خلال 24 ساعة بإيران

منذ 3 أسابيع
Photo of اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض قد تكون “صالحة للسكن”

اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض قد تكون “صالحة للسكن”

منذ 3 أسابيع
Photo of سلسلة أطفالنا انتظاراتنا ( الحلقة 2 )

سلسلة أطفالنا انتظاراتنا ( الحلقة 2 )

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق