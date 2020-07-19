محلل سياسي : الخيارات ليست كبيرة أمام الناخب المغربي

هبة بريس ـ الرباط

تستعد الأحزاب المغربية للخروج من فترة الجمود التي دخلتها مباشرة بعد الانتخابات الاخيرة ، إذ ينتظر أن يشرع الجميع في التجهيز للاقتراع بينما يسود الترقب والغموض إلى غاية ظهور نتائج الانتخابات المقبلة، لمعرفة الحزب الذي سيتصدّر الانتخابات التشريعية ويمكنه بالتالي تولي رئاسة الحكومة، وعلى أساس ذلك ستتشكل التحالفات.

الأكاديمي محمد بودن قال إنه من “الواضح حتى الآن أن الخيارات ليست كبيرة أمام الناخب المغربي”.

وأضاف ان “الناخب مضطر للاختيار بين التيارات الموجودة، في ظل التخوف من خيار العزوف، للتعبير عن عدم الاقتناع بالتيارات الموجودة”.

ويرى أن “الوضع الحالي ليس كافيا للتأكد من شكل المشهد المقبل، إلا أن هناك بعض السيناريوهات، أولها أن يحافظ حزب العدالة والتنمية على كتلته النيابية في الطليعة، والثاني يتعلق بحزب التجمع الوطني للأحرار”.

وأشار إلى أن “هناك أحزاب معارضة مختلفة، وأن السيناريو الثالث يتمثل في إمكانية صعود حزب الأصالة والمعاصرة، وكذلك حزب الاستقلال”.

وشدد بودن على أن “استطلاعات الرأي غير متوفرة في الوقت الراهن لمعرفة توجهات الشارع، وأنها لا تتوفر في المغرب حيث يرى أنها يمكن أن تؤثر على توجهات الناخب”.

وبحسب رؤيته فـَ “التحالفات الانتخابية لا تصمد لفترة طويلة، خاصة أن جميع الأحزاب تبحث عن آليات الحصول على أكبر نسبة قبل الانتخابات بشكل مباشر” ـ يقول الاخير لسبونتيك

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