لصوص يقتلعون “عين “مواطن ويسرقون ما بحوزته بتيزنيت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في واقعة إستنكرها الرأي العام التيزنيتي، إقتلع لصين عين مواطن بعد أن تمكنوا من سلبه ما بحوزته.

الواقعة استنفرت مصالح أمن تيزنيت يوم أمس الجمعة 17 يوليوز، بعد التوصل الى أوصاف الجناة، والقيام بحملة تمشيطية تمكن من خلالها الى اعتقال المشتبه فيهم .

اللصوص اعترضوا سبيل الضحية وطالبوا منه مدهم بما بحوزته تحث التهديد بالسلاح الابيض، وبعد رفضه قاموا بإقتلاع عينه .

الضحية تم نقله إلى المستشفى الاقليمي الحسن الاول من أجل علاجه، فيما المشتبه فيهم يخضعون للتحقيق التمهيدي تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة الاثنين القادم .

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