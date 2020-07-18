سطات..مراهقو الدراجات النارية يروعون الآمنين داخل الحدائق العمومية

منذ 41 ثانية
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

حتى الآمنين داخل الحدائق العمومية وهم يأخذون قسطا من الراحة رفقة صغارهم، لم يسلموا من روعهم بعد أن اقتحموا ساحات الحدائق العمومية بدراجاتهم النارية المزمجرة بأصواتها المرعبة، إنهم مراهقو الدراجات النارية بمدينة سطات، تراهم يسابقون السيارات والشاحنات لا يأبهون لإشارة مرور، ولا حرمة امرأة حامل ولا طفل صغير يريد حقه في اللعب والمرح بأمان.
جولة خاطفة قامت بها هبة بريس ليلة السبت الاحد بحديقة الخزانة البلدية قبالة مقر عمالة اقليم سطات، هناك رصدت كاميرتها حجم المخاطر التي تهدد المواطنين وصغارهم بسبب اقتحام العديد من المراهقين لساحة الحديقة وهم يتفنون في قيادة دراجاتهم النارية بطرق بهلوانية استعراضية بطعم ” التفطاح” أمام صديقاتهم اللواتي انتصبن خلفهم دون خجل ولا خوف من مصير محتوم.
مشاهد مرعبة تلك التي جاءت على لسان أحد زوار هذه الحديقة الذي استنكر مثل هاته الممارسات وطالب بحماية أرواح المواطنين بهذا المرفق العمومي الذي من المفروض ان يكون مكانا آمنا للاستجمام هروبا من لهيب الحر وتداعيات فيروس كورونا، إلا أنهم وجدوا أنفسهم يضيف المتحدث، محاطين بأسراب من الدراجات النارية وعلى متنها مراهقون ومراهقات لايحلو لهم التنقل إلا على عجلة واحدة كوسيلة للتسلية والظهور والتفاخر وإشاعة الهلع بين الناس.
شأنهم شأن كثيرين من بني جلدتهم، هم بدورهم باتوا يسلكون الشوارع والأماكن القريبة من الاعداديات والثانويات والحدائق، يلفون الشوارع والزقاق لمعاكسة الفتيات وإزعاج الراجلين والسائقين يقومون بحركات بهلوانية متنوعة، يسابقون السيارات والشاحنات، لا يأبهون لسائق أو صوت منبه.
دراجات نارية صينية الصنع تنطلق كالصواريخ، تطير وتطير معها أرواح الأبرياء في غالب الأحيان، ضمن ظاهرة أصبحت معها حوادث الإيذاء والتكسير والموت المجاني عبر الدراجات النارية في المدينة حديث الناس في كل بيت وشارع، وهو الأمر الذي يتطلب من السلطات الأمنية بالمدينة وضع طاقمها الأمني في حالة تأهب قصوى، من خلال القيام بحملات منسقة ومكثفة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي لها انعكاسات خطيرة سواء اقتصاديا او اجتماعيا أو أسريا.

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