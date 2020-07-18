مؤسسات خصوصية“ تهضم حقوق التلاميذ …والآباء يراسلون أمزازي للتدخل عاجلاً

هبة بريس – الرباط

وجه اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب رسالة مستعجلة إلى وزير التربية الوطنية، والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، من أجل طلب التدخل لحماية حقوق المتمدرسين في التعليم الخصوصي وفق المبادئ والضمانات الدستورية المكرسة لحقوق الطفل وللحق في التعليم.

وكشفت الرسالة التي حصلت جريدة ”هبة بريس“ على نسخة منها، أن إتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب يتوجه إلى الوزير الوصي على قطاع التعليم، بخصوص ما يجري من تجاوزات ومس بحقوق الأطفال في التعليم من طرف كثير من المؤسسات الخاصة والتي لم تستجب لطلبات الآباء أو التي لم تفتح باب الحوار معهم بخصوص مراجعة تكاليف تمدرس الأطفال بالنسبة للأشهر المشمولة بفترة الحجر الصحي (أبريل، ماي ويونيو)، حيث التجأ معظمها ضدا على المبادئ المؤطرة للحق في التعليم إلى عدم تمكين الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بهم، والمتمثلة في، بيانات النقط ونتائج نهاية السنة؛ والشواهد المدرسية؛ و شواهد المغادرة.

وأضافت الرسالة أنه وبالإضافة إلى ما سبق فهذه المؤسسات التعليمية عمدت إلى استمرار احتجاز أغراض التلاميذ المدرسية من (كتب ودفاتر وأدوات وملفات بحوثهم ومشاريعهم المنجزة…) وعدم تمكينهم من التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل 2020-2021 ، مشترطة مقابل ذلك، التسوية المالية للأشهر موضوع النزاع بين الأسر وأرباب المؤسسات التعليمية الخاصة.

واسترسلت الرسالة أنه :”ومع تتالي صدور أحكام قضائية استعجالية تدين هذا الامتناع وتقضي بحق التلميذ ووليه في تحصيل الوثائق التربوية والإدارية من المؤسسة الخاصة. معتمدة في ذلك على القاعدة القانونية: “المصلحة الفضلى للمتمدرسين وحقهم في تيسير لهم الولوج للتعليم “. وحيث أنه لا ينبغي أن يتحول عدم إعمال القانون عن سبق إصرار وتعمد من طرف المسؤولين التربويين إلى سبب مباشر في إغراق محاكم القضايا الاستعجالية بملفات حسمت فيها المساطر القانونية والإدارية وقال القضاء فيها كلمته الفصل أكثر من مرة“.

وتابعت الرسالة الموجهة بمطالبة الوزير بالتدخل وفق تقتضيه مبادئ دستور وطننا والتزاماته الدولية وصلاحياتكم الحكومية المتمثلة في الإشراف البيداغوجي لوقف ما يتعرض له الأطفال وأولياؤهم من طرف المؤسسات الخاصة من مساس وانتهاك لحقوقهم، تجسده مختلف القرارات والبيانات والإجراءات التي تتخذها المدارس والتي تحرمهم من وثائق إدارية وتهدد بطردهم. وذلك باستصدار مذكرة وزارية لحث مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين من أجل السهر على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لتمكين جميع التلاميذ وأوليائهم من جميع وثائقهم الإدارية والتربوية وفق ما يكفله لهم القانون، والحرص على تجنيبهم اللجوء للآليات القضائية.

وفي الختام شددت الرسالة على توجيه الوزير لمصالح الوزارة على سحب تراخيصها من المكلفين بالإدارة التربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي الذين يصرون على مخالفتهم للقانون وإخلالهم بالتزامهم في تطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية.

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