إسبانيا .. ترحيل الدفعة الأولى للمياومات نحو الوطن

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

تزامنا وانطلاق أولى الرحلات البحرية المتوجهة إلى الوطن وعلى متنها حوالي 1100 مياومة مغربية كن يشتغلن في إطار العقود الموسمية لجني الفواكه الحمراء ب”هويلفا” الإسبانية ، إنتقلت سفيرة المغرب “كريمة بنيعيش” صباح اليوم السبت إلى الميناء (هويلفا) الذي خصص لعملية الإجلاء عبر بواخر وطنية حيث أشرفت ميدانيا على مواكبة وتتبع الإركاب وسط تصفيقات النسوة والزغاريد تعبيرا عن فرحة العودة إلى الوطن.

وفي هذا السياق خاطبت “كريمة بنيعيش” حشودا من النساء معربة لهن عن شكر المغرب لما أبانت عنه من تضحيات وصبر طيلة فترة الأزمة، وهو الشيء الذي قوبل بهتافات صاخبة للمئات من المياومات بحياة الملك محمد السادس على الرعاية السامية التي خصصها لهن وذلك بإنشاء خط بحري جديد يربط “هويلفا” بطنجة المتوسط .

واستغلت الديبلوماسية المغربية هذه المناسبة للصعود إلى الباخرة التي ستؤمن الرحلة الأولى ، إذ قدمت لها جميع الشروحات الخاصة بالتدابير الوقائية المعتمدة لهذه العملية الإستثنائية من طرف طاقم الباخرة ومنظمة الصليب الأحمر الإسباني الذي يواكب بدوره هذه الرحلة.

ومن المنتظر ان ترسو الباخرة في ميناء طنجة المتوسط على الساعة الحادية عشر ليلا بالتوقيت المحلي وعلى متنها 1100 مياومة مغربية خضعن جميعهن لإختبارات “كوفيد 19” حيث جاءت النتائج سلبية ولم يكشف ولو عن حالة واحدة مصابة.

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