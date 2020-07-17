كورونا تتسلل الى الفريق المراكشي بعد إصابة حامل أمتعة اللاعبين

منذ 31 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس 
كشفت مصادر من داخل النادي المراكشي لكرة القدم، عن إصابة حامل أمتعة لاعبي الكوكب بفيروس كوفيد 19، بعد أن جاءت نتائج التحاليل المخبرية ايجابية .
وأضافت مصادر الجريدة ، أن اصابة حامل الامتعة بكورونا ، سيحتم على جميع لاعبي الكوكب وأطره الخضوع الى التحاليل المخبرية  قبل استئناف التداريب تماشيا مع البرتوكول الصحي الخاص بوازرة الصحة.
وقد تم توجيه المصاب الى إحدى المصحات بالمدينة الحمراء، لخضوعه للعلاج في انتظار نتائج التحاليل المخبرية لكل مخالطيه.

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