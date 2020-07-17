يهم المغاربة العالقين.. فرنسا تمدد صلاحية التأشيرات المنتهية لأشهر إضافية

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – الدار البيضاء

أعلنت المصالح الديبلوماسية الفرنسية تمديد عدد من التأشيرات المنتهية الصلاحية للمواطنين الأجانب العالقين و ذلك بسبب الظروف و التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا خاصة في ظل الإغلاق الشامل أو الجزئي للحدود البرية و البحرية لعدد من الدول.

و في هذا الصدد، أعلنت سفارات فرنسا بعدد من الدول من بينها المغرب أن المواطنين الأجانب العالقين بفرنسا الذين انتهت مدة صلاحية تأشيراتهم سيستفيدون و للمرة الثانية تواليا من التمديد المؤقت ل”الفيزا” التي يتحوزونها قبل دخول التراب الفرنسي.

و فيما يخص المغرب، أوضحت سفارة فرنسا بالرباط أنه قد تقرر تمتيع المغاربة الحاصلين على التأشيرة و العالقين بالجمهورية من الاستفادة من تمديد تأشيراتهم لثلاثة أشهر إضافية بعدما استفادوا قبل ذلك من تمديد بنفس المدة.

و أكدت ذات السفارة أن كافة الوثائق بما فيها التأشيرة التي انتهت صلاحيتها بين 16 مارس و 15 يونيو أي خلال فترة الحجر الصحي ، سيتم تمديد تاريخ صلاحيتها ثلاثة أشهر إضافية.

كما سيكون بإمكان المغاربة الحاصلين قبل 12 مارس على تأشيرة التجمع العائلي، الذين لم يتمكنوا من السفر لفرنسا بسبب إغلاق الأجواء و الحدود، السفر لفرنسا بنفس التأشيرة رغم انتهاء صلاحيتها في 23 يونيو و ذلك من خلال تمديدها لمدة شهرين.

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