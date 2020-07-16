البرازيل تسجل 1322 وفاة جديدة بكورونا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات 

 

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة المليوني شخص.

وسجلت الصحة البرازيلية يوم الخميس، 45403 إصابات جديدة بفيروس كورونا و1322 وفاة.

وبالتالي وصل إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و12 ألفا و151 شخصا، وحصيلة الوفيات إلى 76688 حالة.

وأصبحت البرازيل ثاني دولة في العالم تتجاوز عتبة المليوني مصاب بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة. وهى الثانية عالميا في الوقت الحالي من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

ومنذ عدة أسابيع تسجل السلطات البرازيلية أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا كل يوم، كما لا تزال معدلات الوفيات اليومية مرتفعة أيضا.

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