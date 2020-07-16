الصندوق المغربي للتقاعد يعلن عن أداء مسبق لمعاشات شهر يوليوز

هبة بريس ـ الرباط

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، عن أداء مسبق لمعاشات شهر يوليوز الجاري لفائدة كافة متقاعديه ابتداء من 23 يوليوز الجاري، عوض فاتح غشت المقبل، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضح في بلاغ له اليوم الخميس، أنه في إطار روح التضامن ، قرر الصندوق المهني المغربي للتقاعد ، بصفة استثنائية ، دفع معاشات شهر يوليوز مقدما لكافة متقاعديه.

وتابع المصدر ذاته، أنه اتخذ هذا الإجراء بمناسبة عيد الضحى، قصد تمكين متقاعديه وأسرهم من قضاء العيد في أحسن الظروف.

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