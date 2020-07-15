نيابة تاوريرت تحصل على أعلى معدل جهويا في شعبة العلوم الرياضية

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هبة بريس : وجدة

اسفرت نتائج الدورة العادية لامتحانات الباكلوريا 2020 بمديرية وزارة التربية الوطنية بتاوريرت على نتائج طيبة كما ونوعا، فمن اصل 1615 مترشحة ومترشح رسميون حضروا هذه الامتحانات نجح 1049 اي بنسبة 67.45% لتبقى مديرية تاوريرت بنفس مستوى اداء السنة الماضية.
 كما حصلت المديرية على اعلى معدل جهوي من خلال التلميذة وصال بلحرمة من ثانوية المرينيين بمعدل  19.14 شعبة العلوم الرياضية، وهناك شعب تم فيها تحقيق نسبة نجاح 100% مثل مسلك العلوم الرياضية بثانوية المرينيين ومسلك العلوم الاقتصادية بثانوية عبد العزيز مزيان بلفقيه.
 اما على مستوى النتائج حسب المؤسسات ، فقد تم تحقيق نسب النجاح التالية : * ثانوية المرينيين : 87.56 % محتلة المرتبة الاولى. * ثانوية الزيتون : 72.09% * ثانوية المغرب العربي : 79.15% * ثانوية السعديين : 71.93% * ثانورة الفتح : 62.15% * ثانوية عبد العزيز مزيان بلفقيه : 69.74% *  ثانوية دبدو : 66.98% * ثانوية صلاح الدين الايوبي :  56.10%.
كما سيجتاز الدورة الاستدراكية ايام 22/23 و 24 يوليوز حوالي 496 مترشحة ومترشح.

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