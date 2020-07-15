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برلمانية تُسائل الحكومة عن تكافؤ الفرص في الولوج إلى المعاهد العليا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

 

وجهت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة  فاطمة سعدي، يومه الأربعاء 15 يوليوز الجاري، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، حول إقصاء بعض تلاميذ الباكالوريا من اجتياز امتحان ولوج المعهد العالي للدراسات البحرية.

 

وقالت سعدي بهذا الخصوص، إنه مع انتهاء السنة الختامية من التعليم الثانوي، تبدأ تجربة اجتياز المباريات لولوج المدارس والمعاهد العليا، بعد تحديد عتبات الانتقاء التي دائما ما يعاد طرح السؤال حولها، إذ يتم رفعها بشكل يقصي عددا كبيرا من التلاميذ المتفوقين ولا يمنحهم فرصة اجتياز المباراة الكتابية.

وأشارت سعدي أن العديد من تلاميذ الباكالوريا تفاجأوا هذه السنة بإقصائهم من اجتياز الامتحان الكتابي لولوج المعهد العالي للدراسات البحرية، رغم توفرهم على المعدل المطلوب للانتقاء الأولي، وإرسالهم الملفات في التاريخ المحدد. وأكثر من هذا كله، يتساءل العديد من أولياء الأمور والتلاميذ كيف يتم تحديد لائحة المقبولين لاجتياز الامتحان الكتابي قبل الإعلان عن النتائج النهائية لامتحانات الباكالوريا.

 

و تساءلت سعدي، عن المعايير المعتمدة لاجتياز امتحانات ولوج المعهد العالي للدراسات البحرية؟ والتدابير المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى المعاهد والمدارس العليا؟.

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