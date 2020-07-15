رئيس الوزراء التونسي يقدم استقالته للرئيس قيس سعيد

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – وكالات

قالت مصادر لوكالة “رويترز” يوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.

وكانت “موزاييك أف أم” قد قالت إن الرئيس التونسي قد طلب رسميا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من هذا الأخير تقديم استقالته.

ويأتي طلب قيس سعيد من رئيس الحكومة الاستقالة في وقت يتابع فيه التونسيين تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأس مالها.

جدير بالذكر أن عددا من الكتل البرلمانية قدمت اليوم لائحة سحب ثقة من الفخفاخ إلى مكتب ضبط البرلمان، وقد وقعها 105 نواب عن كتل “حركة النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” وعدد من المستقلين.

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‫2 تعليقات

  1. عندنا جل الوزراء يمتلكون شركات ويخيطون القانون على مقاسها. اثقوا الله في هذا الشعب

  2. الفخاخ رجل كفاءة كان تقديم مصلحة البلاد على أسباب واهية العرب و تضارب المصالح كهاتين السبابة و التي تليها متأخرون و لا زلنا نتعثر كل مرة في بداية المشوار

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