تلميذة مغربية تخلق الحدث بفرنسا و تحقق أعلى معدل في الباكالوريا

منذ 28 ثانية
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هبة بريس – الدار البيضاء

تتواصل إنجازات مغاربة المهجر المبهرة في بلدان الإقامة و هاته المرة في المجال الدراسي بعدما تمكنت تلميذة من أصول مغربية من تحقيق أحد أعلى معدلات الباكالوريا وهو ما دفع وسائل الإعلام الفرنسية لتسليط الضوء عليها.

و حسب ما نشرته الصحافة الفرنسية، فقد تمكنت تلميذة تدعى إلهام خلوقي صاحبة السبعة عشر سنة من تحقيق معدل عالي في نتائج السنة الختامية للمسلك الثانوي باكالوريا.

و تمكنت سليلة أسرة الخلوقي المنحدرة من جماعة المنزل ضواحي صفرو من الحصول على شهادة الباكالوريا بأعلى ميزة تمنحها وزارة التعليم الفرنسية و ذلك في ثانوية بشمال البلاد و بالضبط بمنطقة فيلير كوتيري.

و نشرت الصحافة الفرنسية صورة للتلميذة النجيبة إلهام ذات الأصول المغربية رفقة والدتها مع التأكيد على كون التلاميذ المغاربة المقيمين بفرنسا استطاعوا خلال السنوات الماضية التفوق و تخقيق نتائج مبهرة.

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