عيد الأضحى.. أداء المعاشات بصفة استثنائية ابتداء من 24 يوليوز

هبة بريس

قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة استثنائية صرف أداء المعاشات الخاصة بالشهر الجاري قبيل عيد الاضحى.

وأعلن الصندوق في بلاغ له، الشروع في صرف المعاشات ابتداء من يوم الجمعة 24 يوليوز2020.

ويجسد هذا الإجراء، حسب بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغبة هذا الأخير في إرضاء زبنائه و تعزيز روح التعاون والتضامن الاجتماعي من خلال تمكينهم من قضاء أجواء العيد في أحسن الظروف..

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