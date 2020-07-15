تصفح نتائج الباك يعطل موقع وزارة التربية الوطنية ويضاعف ضغط التلاميذ وأسرهم

هبة بريس – الدار البيضاء

ليلة عصيبة عاشها عدد كبير من تلاميذ سلك الباكالوريا و أسرهم بسبب العطل التقني الذي أصاب موقع وزارة التربية الوطنية الذي تقرر أن تعلن به نتائج اختبارات الامتحانات الإشهادية الثانوية.

و عاش التلاميذ و أولياء أمورهم على ضغط كبير منذ مساء أمس في ظل المعطيات التي أفادت بكون خدمة منظومة مسار الإلكترونية قد أصبحت متاحة للعموم قصد الإطلاع على نقاط امتحانات الباكالوريا ، غير أن التصفح الكبير جعل موقع الوزارة يصاب بعطل تقني.

و أكد عدد من التلاميذ و أفراد أسرهم في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم أمضوا ليلة بيضاء أمام هواتفهم و حواسيبهم يحاولون بشتى الطرق ولوج منظومة مسار و الموقع الخاص بالوزارة المعنية للاطلاع على النقاط غير أن كل مساعيهم باءت بالفشل لحدود صباح اليوم.

و تجدر الإشارة إلى أنه و في كل هاته المناسبات من كل سنة ، يصاب موقع وزارة التربية الوطنية بنفس العطل نتيجة التصفح الكبير و الولوج الجماعي لخدماته مما يصعب معه على فئة كبيرة من الباحثين عن نقاط الامتحانات الاطلاع عليها في حينها.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0