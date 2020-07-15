تصفح نتائج الباك يعطل موقع وزارة التربية الوطنية ويضاعف ضغط التلاميذ وأسرهم

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – الدار البيضاء

ليلة عصيبة عاشها عدد كبير من تلاميذ سلك الباكالوريا و أسرهم بسبب العطل التقني الذي أصاب موقع وزارة التربية الوطنية الذي تقرر أن تعلن به نتائج اختبارات الامتحانات الإشهادية الثانوية.

و عاش التلاميذ و أولياء أمورهم على ضغط كبير منذ مساء أمس في ظل المعطيات التي أفادت بكون خدمة منظومة مسار الإلكترونية قد أصبحت متاحة للعموم قصد الإطلاع على نقاط امتحانات الباكالوريا ، غير أن التصفح الكبير جعل موقع الوزارة يصاب بعطل تقني.

و أكد عدد من التلاميذ و أفراد أسرهم في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم أمضوا ليلة بيضاء أمام هواتفهم و حواسيبهم يحاولون بشتى الطرق ولوج منظومة مسار و الموقع الخاص بالوزارة المعنية للاطلاع على النقاط غير أن كل مساعيهم باءت بالفشل لحدود صباح اليوم.

و تجدر الإشارة إلى أنه و في كل هاته المناسبات من كل سنة ، يصاب موقع وزارة التربية الوطنية بنفس العطل نتيجة التصفح الكبير و الولوج الجماعي لخدماته مما يصعب معه على فئة كبيرة من الباحثين عن نقاط الامتحانات الاطلاع عليها في حينها.

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‫3 تعليقات

  1. الارتجالية واللامبالاة هي سمة الإدارة العمومية في بلادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

  2. هدا هوا المغرب كلشي معطل حتى العقول معطلا كلشي في فاسد

  3. السلام اكيد اننا نعيش على اعصابنا الى حدود الساعة وقد احترمنا بلاغ الوزارة بشأن عدم التجمهر امام المدارس لكن وقع العكس من شدة لاتوثر الله يدير شي تاويل ديال الخير والله ينجح وليدات المسلمين

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