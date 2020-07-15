قبل الانتخابات .. أخنوش يستقبل ممثلي شبيبات الأحزاب الممثلة في البرلمان

هبة بريس

استقبل عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء 14 يوليوز 2020 بالرباط، رؤساء وممثلي منظمات شبيبات الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل تدارس الرهانات والاستحقاقات السياسية القادمة والمتعلقة بترسيخ مكانة الشباب ضمن التمثيليات السياسية.

وفي هذا الصدد، أعرب أخنوش خلال هذه المناسبة عن دعمه وتشجيعه للمبادرات الرامية إلى ترصيد مكتسبات ولوج الشباب للعمل الحزبي، وتقوية التنظيم والتنسيق بين الشباب على اختلاف توجهاته السياسية.

وعبر رئيس التجمع الوطني للأحرار على ترحيب الحزب بهذه المبادرة في وقت تعاني فيه الساحة السياسية من فراغ وعزوف سياسي للشباب، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة استمرار هذا العمل البناء بغض النظر عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات تعقدها الشبيبات الممثلة للأحزاب في البرلمان بهدف تعزيز وتقوية حضوره في المجالس المنتخبة على المستوى الجهوي والوطني، ولدعم تمثيلية الشباب على الخصوص في المجالس الجماعية، من خلال تخصيص لوائح إضافية للشباب.

وقدمت خلال هذا اللقاء الشبيبات الممثلة في البرلمان مطالب تتمثل في دعم مشاركة مغاربة الخارج في العملية الانتخابية، وبتخصيص نسبة 50 في المائة من لائحة النساء للشابات أقل من 40 سنة، مع توصية بإحداث صندوق لدعم التمثيلية السياسية للشباب، والتعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في أقرب الآجال من أجل مساهمة فعالة في تأطير الشباب والممارسة السياسية والجمعوية.

وحضر اللقاء كل من نجوى كوكوس رئيسة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، و لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وسعيد مومن عضو المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وأيوب اليوسي المنسق العام للشبيبة الحركية، وعبد الله الصيباري الكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية، وعبد اللطيف المحمدي ممثل منظمة الشبيبة الدستورية، ويونس سراج الكاتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، وعثمان الطرمونية الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0