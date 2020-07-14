انتحار رجل سلطة برتبة باشا بخريبكة

هبة بريس – خريبكة

اهتزت مدينة خريبكة صباح اليوم الثلاثاء، على وقع انتحار رجل سلطة برتبة باشا موقوف عن العمل بالغابة المخزنية (جوار منزله) بحي الليمون (حمروكات).

وقالت مصادر هبة بريس إن الضحية “د.آ” في الخمسينات من عمره، كان يشتغل بعمالة مراكش، فتم تنقيله إلى عمالة خريبكة وتنصيبه على رأس باشوية حطان لمدة معينة، قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه وإلحاقه بعمالة خريبكة بقرار من وزارة الداخلية لارتكابه أخطاء وهفوات مهنية.

وكشفت المصادر ذاته أن الهالك عانى من ضغوطات نفسية بسبب الإعفاء، تاركا خلفه ثلاثة أبناء وزوجة، حيث ينتظر إخضاع الجثة للتشريح بأمر من النيابة العامة المختصة.

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