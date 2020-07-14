الطلبة المغاربة بأوكرانيا يحتجون: “معندنا حتى فلوس طيارة و بغاونا نديرو تحليلة غالية”

منذ 5 ساعات
2

هبة بريس – ياسين الضميري

تتواصل معاناة الطلبة المغاربة بعدد من الدول كما هو الحال بأوكرانيا التي تؤوي عددا كبير منهم اختاروا الدراسة بمعاهدها و جامعاتها خاصة في شعب الطب، حيث تضاعفت المعاناة خلال جائحة كورونا ليصبح كل حلمهم العودة لحضن الوطن و مجالسة أهلهم و أقاربهم.

هذا الحلم بدأ يكبر شيئا فشيئا بعد أن قررت السلطات المغربية السماح بفتح الحدود الجوية و البحرية، قبل أن يتبدد الحلم من خلال الشروط المصاحبة التي تم إقرارها و التي وصفها الطلبة المغاربة في أوكرانيا ب “التعجيزية”.

و في هذا الصدد، توصلت هبة بريس بشكايات من الطلبة المغاربة بأوكرانيا و الذين أكدوا أنهم يعانون في صمت منذ أشهر و لا أحد يتواصل معهم أو يطمئنهم حتى ، بل حتى حلمهم بالعودة إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية أصبح بعيد المنال بسبب الشروط التي وصفوها ب”التعجيزية” لوزارة الخارجية.

و أكد الطلبة في احتجاجهم أن السلطات المغربية أقرت بوجوب التوفر على تحليل فيروس كورونا لا تتعدى مدته 48 ساعة مع ارتفاع كلفته بأوكرانيا وصلت الى 3150 غريفن التي تعادل 1200 درهم و أيضا ضرورة الدخول الى التراب المغربي عبر شركتي الخطوط الملكية المغربية أو خطوط العربية.

و عبر الطلبة المغاربة عن سخطهم حيث تنعدم الرحلات الجوية المباشرة الخاصة بهاته الخطوط بين المغرب و أوكرانيا و هو ما يفرض على هؤلاء الطلبة المرور بدولة العبور و بالتالي الدخول في متاهات الحصول على “فيزا” تلك الدولة و ما يتطلبه الأمر كذلك من مصاريف إضافية موازية.

هذا و نبه ذات المصدر لكون أثمنة تذاكر الرحلات شهدت ارتفاعا مهولا تفوق القدرة الشرائية للطلبة خاصة أنهم من أسر متوسط و بسيطة و اختاروا استكمال مسيرتهم العلمية بأوكرانيا بسبب تكاليف المعيشة و الدراسة المنخفضة نسبيا مقارنة بدول أوروبية أخرى.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احتجاج أمهات سجناء عكاشة يتواصل: “بغينا نشوفو ولادنا راه مكيحس بالكبدة غير الأم”

احتجاج أمهات سجناء عكاشة يتواصل: “بغينا نشوفو ولادنا راه…

منذ ساعتين
Photo of 86 بالمائة من المحطات الطرقية استأنفت عملها منذ 26 يونيو

86 بالمائة من المحطات الطرقية استأنفت عملها منذ 26…

منذ 4 ساعات
Photo of التحالف الدولي للحقوق والحريات يخوض تجربة جديدة تستهدف الشباب المهاجر

التحالف الدولي للحقوق والحريات يخوض تجربة جديدة تستهدف الشباب…

منذ 5 ساعات
Photo of مكتب الماء والكهرباء يُفرِّخ فيروس كورونا بسيدي قاسم “4 حالات مؤكدة”

مكتب الماء والكهرباء يُفرِّخ فيروس كورونا بسيدي قاسم “4…

منذ 6 ساعات
Photo of تسجيل وفاة جديدة بكورونا بالمغرب.. الحصيلة: 256 حالة

تسجيل وفاة جديدة بكورونا بالمغرب.. الحصيلة: 256 حالة

منذ 6 ساعات
Photo of 469 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب .. الإجمالي: 13403 متعاف

469 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب .. الإجمالي:…

منذ 6 ساعات
Photo of تسجيل 111 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب .. الحصيلة: 16047 حالة

تسجيل 111 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب .. الحصيلة: 16047…

منذ 6 ساعات
Photo of الONCF يستأنف رحلاته من وإلى طنجة عبر قطارات ”البراق“ و ”الأطلس“

الONCF يستأنف رحلاته من وإلى طنجة عبر قطارات ”البراق“…

منذ 7 ساعات
Photo of بعد شهرين .. تونس تسجل أول إصابة محلية بفيروس كورونا

بعد شهرين .. تونس تسجل أول إصابة محلية بفيروس…

منذ 7 ساعات
Photo of العثماني يحث المُواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

العثماني يحث المُواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من…

منذ 18 ساعة

‫2 تعليقات

  1. نفس الطلبة لي كيقراو الطب في أوكرانيا يتخرجوا أطباء كيبداو يطحنوا في المواطنين

  2. كلنا كذلك تركنا اولادنا في المغرب، وتذاكر الباخرة قد وصلت 900€ للفرد الواحد.
    ظلم ما بعده ظلم، 5 اشهر لم ارى اولادي والله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل، دولة لا يهمها رعاياها.
    ولو تدخلت لفرض اسعار حتى لا يكتوي الرعايا بلهيب غلائها لكان خيرا من تركهم يواجهون لهيب اسعار فرضتها خذه الشركات التي همها الربح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق