أمــــزازي يستجيب لمقترحات الجامعة الحرة للتعليم لتوقيع محاضر الخروج

منذ 9 ساعات
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الذراع النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اتصال هاتفي مع “هبة بريس” قبل قليل، (أكد) على أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “سعيد أمزازي” استجاب للمقترحات التي تقدمت بها الجامعة الحرة للتعليم في وقت سابق والتي ترمي إلى إعفاء رجال ونساء التعليم من التنقل بين المديريات من أجل توقيع محاضر الخروج بصيغة حضورية، تماشيا والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا ان مذكرة وزارية من المزمع أن تصدرها الوزارة الوصية في هذا الشأن تتضمن هذه المقترحات مع الابقاء على تاريخ التوقيع الذي تقرر في 27/07/2020.

وأضاف علاكوش، أن اتصالات مباشرة جرت بينه وبين وزير التربية الوطنية توجت بهذا المعطى، تفاعلا مع حزمة من المقترحات التي تقدمت بها الجامعة الحرة للتعليم بهدف اعفاء رجال ونساء التعليم من التنقل صوب مقرات عملهم لتوقيع محاضر الخروج، إذ طالب علاكوش حينها بمراجعة شاملة لمضمون المذكرة رقم 484/20 التي تنص على توقيع محاضر الخروج بشكل حضوري وهو ما استجاب له وزير التربية الوطنية في لقاء مباشر مع المتحدث على حد وصفه، مقترحا اعتماد التوقيع الالكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية اذا تعذر أسلوب توقيع رجال ونساء التعليم في أقرب مديرية إقليمية يوجد بها الإطار الإداري أو التربوي.

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‫4 تعليقات

  2. استجابة مسوفة بنية مزيفة

  3. تكلموا عن المطالب المشروعة للشغيلة ودعوا الهتافات

  4. و كيف نعرف بأن عامل التعليم رجلا أو إمرأة قد قام بفضيحة أو جريمة سكر أو إغتصاب أو إعتداء على شي ولد أو سرقة وغر ذلك من الخبائث التي يقوم بها الكثير منهم في هذا الزمان
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