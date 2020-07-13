يهم العاملين بالقطاع غير المهيكل .. انطلاق صرف الدفعة الثالثة من الدعم

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، عن صرف المرحلة الثالثة من الدعم المالي المؤقت المقدم للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل عبر صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأنهت لجنة اليقظة الاقتصادية، في بلاغ صحفي لها، الى علم الاسر العاملة بالقطاع غير المهيكل والتي فقدت مداخلها من جراء الحجر الصحي، أن أداء الدفعة الثالثة من الدعم سيتم وفق المساطر والشروط التالية:

1: يقوم رب الاسرة الذي استفاد من الدفعتين السابقتين للدعم بإرسال رقم بطاقته الوطنية الى الرقم 1212على رسالة نصية قصيرة. ويعتبر هذا الإرسال بمثابة تصريح بالشرف على أنه الشخص الوحيد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم من جهة، ومن جهة أخرى أنه فقد مداخيله خلال شهر يونيو2020 من جراء الحجر الصحي.

2: ترسل الرسالة النصية القصيرة وجوبا من نفس رقم الهاتف الذي استعمل في المراحل السابقة.

3: يفتح باب تقديم هذه التصريحات ابتداء من يوم الاربعاء 15 يوليوز 2020 على الساعة 8 صباحا وإلى غاية يوم الجمعة 17 يوليوز2020 منتصف الليل،

4: تسحب الإعانات بنفس الطريقة التي استعملت في المراحل السابقة ابتداء من 18 يوليوز2020

5: ستتولى المصالح المختصة إجراء عمليات المراقبة. ويترتب عن الإدلاء ببيان كاذب، متابعات قضائية واسترجاع المبالغ المتحصل عليها بدون وجه حق.

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تعليق واحد

  1. ماذا عن الشباب العاطل عن العمل الا يحق لهم الاستفادة كذلك ؟

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