جرادة .. افتتاح سوق نموذجي للماشية بعين بني مطهر

هبة بريس : وجدة

في إطار التدابير المتخذة لضمان الظروف الصحية اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، أشرف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات رفقة عامل إقليم جرادة ونائب رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، زوال يوم الأحد 12 يوليوز الجاري على افتتاح السوق النموذجي للماشية بجماعة عين بني مطهر، وذلك بحضور المدير الجهوي للفلاحة،المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية و المنتجات الغذائية، نائب المدير الجهوي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، رئيس الجمعية المغربية لمربي الأغنام و الماعز، المنتخبون، رجال السلطة، ممثلو شركة EBM المكلفة بإنجاز أشغال تهيئة هذا السوق، بالإضافة الى ممثلو وسائل الإعلام.

ومعلوم أن أشغال تهيئة السوق الاسبوعي لعين بني مطهر كسوق نموذجي قد انجزت في إطار الشراكة بين وزارة الفلاحة والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والسلطات المحلية، كثاني سوق نموذجي للماشية على الصعيد الوطني بعد سوق آزرو، بالنظر لأهميته من حيث عدد رؤوس الماشية التي يتم تسويقها به محليا، جهويا ووطنيا خاصة الأغنام من صنف بني كيل المعروفة بجودة لحومها.

وقد تم خلال أشغال تهيئة وتجهيز هذا السوق مراعاة الشروط الصحية والوقائية المعتمدة من طرف وزارة الصحة من أجل التصدي لـ”جائحة” كورونا، حيث شملت كل المرافق التي تمكن مرتادي هذا السوق من تلبية حاجياتهم وفق الشروط الصحية الملائمة وكذا تمكين الكسابة من تسويق ماشيتهم في أحسن الظروف، حيث تم ربطه بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، بناء المراحيض، مسجد وممرات محددة ومرئية، وحظائر على شكل مربعات ذات حواجز حديدية وغيرها من الاجراءات الصحية و الوقائية ضد وباء كورونا- COVID 19 -.

هذا، و من شأن افتتاح هذا السوق النموذجي بجماعة عين بني مطهر بتجهيزاته الحالية، خلال هذه الفترة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك، الاستجابة لانتظارات مربي الماشية الذين تضرروا بشدة من “الجائحة” وتمكينهم من تسويق ماشيتهم في أحسن الظروف.

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