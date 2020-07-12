أزمة الماء الشروب بالفقيه بن صالح .. المكتب الوطني للماء والكهرباء يوضّح

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هبة بريس- و م ع

أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الأحد، أن الإضطرابات التي عرفها مؤخرا تزويد مدينة الفقيه بن صالح بالماء الشروب، بعد إصلاح عطب تقني على مستوى أحد الأثقاب المائية بتاريخ 4 يوليوز الجاري، لا علاقة لها بالقدرة الإنتاجية للموارد المائية التابعة له.

وأوضح المدير الجهوي للمكتب، في بلاغ حول اضطرابات التزويد بالماء الشروب على مستوى المدينة، وردا على بعض “المغالطات” التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية، أن الإضطرابات التي عرفها تزويد المدينة بالماء الشروب جراء العطب التقني السالف الذكر، قد تم التغلب عليها بعد تدخل فرق الصيانة الخاصة للمكتب وإصلاح العطب بتاريخ 7 يوليوز.

وأضاف أنه تم استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لمنشآت إنتاج الماء الشروب بعد إصلاح العطب السالف الذكر.

وأشار المدير الجهوي إلى أن مهمة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مستوى مدينة الفقيه بن صالح، تنحصر في تأمين إنتاج الماء الشروب بصفة منتظمة وبكمية كافية انطلاقا من حقل التقاط المياه الجوفية لنبيضة أولاد عبد الله الذي يشتمل على خمسة أثقاب بصبيب إجمالي يصل إلى 300 لتر في الثانية.

أما بالنسبة لتوزيع الماء الشروب بالمدينة، يضيف المسؤول الجهوي، فإنه لا يدخل في اختصاصات المكتب.

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