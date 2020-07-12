مصرع زوجين وإصابة خمسة من أبنائهما في حادثة سير مأساوية ضواحي الدرويش

منذ 35 ثانية
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هبة بريس- متابعة

شهدت الطريق الرابطة بين جماعة “امجاو” والطريق الساحلي باقليم الدرويش، حادثة سير مأساوية تسبب في مصرع زوجين وإصابة خمسة من ابنائهما بجروح متفاوتة الخطورة.

مصادر متطابقة كشفت أن الاسرة كانت في طريقها الى الشاطئ على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات من نوع “تريبورتور” قبل أن تتعرض لحادث تسبب في مصرع الأب والام وإصابة الابناء الذين نقلوا على وجه السرعة صوب المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية.

ورجحت المصادر أن يكون سائق “التريبورتور” قد فقد السيطرة على الدراجة قبل أن تنحرف الى منعرج خطير تسبب في حادث ماساوي.

 

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